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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды.
Происшествия
31 мая 2023 г. 10:20
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, сильный ветер, интенсивные осадки в ряде районов, грозы.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами освещения, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, в связи с опасностью селей и наводнений на некоторых горных реках рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями".

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