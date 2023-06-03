МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится.

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с 4 июня на территории страны прогнозируются неустойчивые погодные условия, выпадение осадков, интенсивные осадки, повышение водности рек и кратковременные сели на некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами освещения, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями".