О нас

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми со второй половины дня неблагоприятными погодными условиями
Происшествия
13 марта 2023 г. 13:18
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми со второй половины дня неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, по информации Национальной гидрометеорологической службы, начиная со второй половины дня по 15 марта в некоторых районах республики, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируется сильный ветер.

В связи с этим МЧС обратилось к населению и призвало соблюдать правила безопасности:

"В связи с сильным ветром, ожидаемым на ряде территорий, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и линиями, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызванные сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Экслюзивные новости

Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi