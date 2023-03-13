МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми со второй половины дня неблагоприятными погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми со второй половины дня неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, по информации Национальной гидрометеорологической службы, начиная со второй половины дня по 15 марта в некоторых районах республики, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируется сильный ветер.

В связи с этим МЧС обратилось к населению и призвало соблюдать правила безопасности:

"В связи с сильным ветром, ожидаемым на ряде территорий, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и линиями, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызванные сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности".