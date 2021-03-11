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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым похолоданием

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым похолоданием Старайтесь не выходить из дома при сильном ветре и метели без серьезной надобности
Происшествия
11 марта 2021 г. 12:42
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым похолоданием
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой переменой погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на данные Национального бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего дня и до утра 13 марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана в стране погодные условия сменятся на нестабильные, ожидаются осадки, снижение температуры.

В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный ветер, ожидается метель, снег, местами интенсивный, особенно в горных и предгорных районах ожидается гололед.

В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС в очередной раз обращается к населению, рекомендуя не выходить из дома при сильном ветре и метели без серьезной надобности.

Вместе с тем, если сильный ветер и метель застали вас на улице, избегайте строений легкой конструкции и временных построек, рекламных стендов, не стойте под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями. Осторожно передвигаясь, постарайтесь укрыться в подвале ближайшего здания или в прочном здании.

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Версия на азербайджанском языке FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

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