МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым похолоданием

Старайтесь не выходить из дома при сильном ветре и метели без серьезной надобности

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой переменой погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на данные Национального бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего дня и до утра 13 марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана в стране погодные условия сменятся на нестабильные, ожидаются осадки, снижение температуры.

В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный ветер, ожидается метель, снег, местами интенсивный, особенно в горных и предгорных районах ожидается гололед.

В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС в очередной раз обращается к населению, рекомендуя не выходить из дома при сильном ветре и метели без серьезной надобности.

Вместе с тем, если сильный ветер и метель застали вас на улице, избегайте строений легкой конструкции и временных построек, рекламных стендов, не стойте под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями. Осторожно передвигаясь, постарайтесь укрыться в подвале ближайшего здания или в прочном здании.