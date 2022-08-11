МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как передает Report, в обращении МЧС говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается повышение температуры, местами до 42 градусов.

Незначительная неосторожность или небрежность при такой погоде может привести к пожарам на различных участках, особенно на открытых площадках и в лесных массивах, а также к частому использованию кондиционеров, что увеличивает риск перегрузки электропроводов и короткого замыкания. В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокая температура воздуха повышает опасность пожара.

Также, чтобы избежать солнечных ожогов, в такие дни рекомендуется не находиться слишком много под прямыми солнечными лучами, в том числе на пляжах, а также использовать одежду светлых тонов, особенно из хлопчатобумажной ткани, принимать много жидкости.

В случае опасности звоните по номеру 112".