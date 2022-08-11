О нас

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
11 августа 2022 г. 17:05
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как передает Report, в обращении МЧС говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны ожидается повышение температуры, местами до 42 градусов.

Незначительная неосторожность или небрежность при такой погоде может привести к пожарам на различных участках, особенно на открытых площадках и в лесных массивах, а также к частому использованию кондиционеров, что увеличивает риск перегрузки электропроводов и короткого замыкания. В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокая температура воздуха повышает опасность пожара.

Также, чтобы избежать солнечных ожогов, в такие дни рекомендуется не находиться слишком много под прямыми солнечными лучами, в том числе на пляжах, а также использовать одежду светлых тонов, особенно из хлопчатобумажной ткани, принимать много жидкости.

В случае опасности звоните по номеру 112".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке FHN hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Самое читаемое

Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
Один блок ЗАЭС отключен из-за повреждений линий электропередач
6 августа 2022 г. 12:36
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
Шахматная олимпиада: Мужская сборная Азербайджана обыграла Казахстан
6 августа 2022 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi