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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями на территории страны.
Происшествия
22 июля 2022 г. 12:20
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в МЧС, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в стране сохранится временами усиливающийся ветер, облачная погода, начиная с северных и западных районов местами интенсивные дожди, град, грозы, кратковременные наводнения в ряде горных рек и сели.

"В связи с ожидаемыми погодными условиями призываем население соблюдать соответствующие правила безопасности. Ввиду опасности селей и наводнений призываем держаться подальше от рек и близлежащих к ним территорий.

Кроме того, во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара.

В связи с посещением пляжей в летний сезон еще раз напоминаем, что при сильном ветре заходить в море опасно.

Для защиты от молний рекомендуется отсоединить электрическое оборудование от источников питания и не говорить по телефону, находясь на открытом воздухе, не подходить к линиям электропередач, громоотводу, водостоку и антеннам, не прятаться под высокими деревьями, выбирать для этой цели низинное место, остановить движение автомобиля, закрыть окна и ждать завершения грозы", - заявили в МЧС.

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