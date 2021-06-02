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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредила, что начиная с вечера 2-го по утро 4-го июня на территории страны ожидается смена погодных условий и сильный ветер.
Происшествия
2 июня 2021 г. 17:49
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредила, что начиная с вечера 2-го по утро 4-го июня на территории страны ожидается смена погодных условий и сильный ветер.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в связи с ожидаемой ветреной погодой МЧС советует населению быть предельно осторожными и строго соблюдать правила безопасности, чтобы избежать опасностей, которые могут быть вызваны сильным ветром и неблагоприятными погодными условиями.

“Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. При сильном ветре рекомендуется также строго соблюдать правила пожарной безопасности с учетом сложности тушения пожаров, в частности на открытом воздухе.

Не забывайте: Несоблюдение правил представляет угрозу для нашей жизни!

В случае опасности звоните по телефону 112", - говорится в сообщении МЧС.

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Версия на азербайджанском языке FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

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