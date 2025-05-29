МЧС обратилось к населению в связи с опасностью схода снежной лавины

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с опасностью схода снежной лавины.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с опасностью схода снежной лавины.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В сообщении отмечается, что согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, на фоне повышения температуры до 3 июня в высокогорных районах существует вероятность схода снежных лавин.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам воздержаться от посещения высокогорных районов в указанный период. В случае необходимости посещения горных районов следует соблюдать правила безопасности, в том числе избегать мест, где существует вероятность схода лавин.