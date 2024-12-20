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МЧС обратилось к населению в связи с новогодними праздниками

МЧС обратилось к населению в связи с новогодними праздниками Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.
Происшествия
20 декабря 2024 г. 12:08
МЧС обратилось к населению в связи с новогодними праздниками

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства.

Министерство рекомендует обеспечить надежное крепление украшенных елок к полу в домах и местах торжеств, не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами. При подсветке следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.

МЧС также рекомендуется отмечать Новый год в помещениях, имеющих невоспламеняющиеся стены, потолок и пол, два выхода, окна не должны иметь металлических решеток, на запасной двери должна быть установлена электрическая табличка с зеленой подсветкой и надписью "Выход", двери комнаты должны обязательно выходить наружу, количество людей не должно быть больше предусмотренного, свет не должен выключаться полностью, одежда не должна быть легковоспламеняющейся, помещение следует обеспечить огнетушителями.

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