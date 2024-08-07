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МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
7 августа 2024 г. 08:56
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, сегодня и завтра на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается ветреная погода, временами ветер будет усиливаться.

Учитывая это, Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает населению, что в ветреную погоду купаться в море опасно, и призывает строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

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