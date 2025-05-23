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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой
Происшествия
23 мая 2025 г. 18:01
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой в Азербайджане нестабильной погодой.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с 24 по 25 мая днем в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах будут ливни, увеличится уровень воды в реках, ожидаются сели и наводнения.

"В связи с вышеуказанным МЧС напоминает соответствующие правила безопасности:

Для защиты от селей и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы.

Кроме того, в связи с повышением температуры воздуха на территории страны, учитывая опасность снежных лавин, образующихся в высокогорных районах, рекомендуется избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов", - предупредили в ведомстве.

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