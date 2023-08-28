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МЧС обратилось к населению по поводу рентгеновских обследований

МЧС обратилось к населению по поводу рентгеновских обследований Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с рентгенологическими обследованиями.
Происшествия
28 августа 2023 г. 16:37
МЧС обратилось к населению по поводу рентгеновских обследований

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с рентгенологическими обследованиями.

В поступившем в Report обращении МЧС, отмечается, что проведение рентгенологических исследований в медицинских учреждениях без специального разрешения, выданного после выполнения необходимых требований безопасности, является не только серьезным нарушением закона, но и источником опасности для жизни и здоровья человека.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению, рекомендуя обращаться в медицинские учреждения только со “специальным разрешением” на рентгенологические исследования, а при выявлении учреждений, работающих без соответствующего разрешения, сообщать об этом на горячую линию министерства 112. С постоянно обновляемым списком учреждений, имеющих специальное разрешение на проведение рентгеновских и компьютерно-томографических исследований можно ознакомиться по ссылке.

Медицинским учреждениям рекомендуется вывешивать при входе в отделение лучевой диагностики полученное ими разрешение", - заявили в МЧС.

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