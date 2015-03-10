​МЧС обратилось к гражданам в связи с праздником Новруз - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило население в связи с предстоящим праздником Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, министерство призвало граждан быть крайне осторожными в праздничные дни в связи с опасностью пожаров, которые могут возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем.

Взрослые не должны оставлять детей без присмотра у праздничного костра, нужно проследить за тем, чтобы костры разводились подальше от электрических проводов, деревьев, автомобилей, домов и быстровоспламеняющихся материалов. Нужно также не оставлять без контроля зажженные праздничные свечи, а при использовании пиротехники соблюдать правила безопасности. Перепрыгивая через костры, одежда может воспламениться, что может привести к ожогам. Поэтому выражается просьба быть крайне осторожными. В обращении МЧС говорится: "Не стоит забывать, что устраивать фейерверки в закрытых помещениях запрещается! Не забывайте: Равнодушие и безразличие могут представлять опасность для вашей жизни!".

МЧС просит граждан при малейшей опасности позвонить на "горячую линию" министерства "112".