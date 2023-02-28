МЧС обратилось к гражданам в связи с праздником Новруз

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало население соблюдать правила безопасности в связи с предстоящим праздником Новруз.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало население соблюдать правила безопасности в связи с предстоящим праздником Новруз.

Как сообщает Report, министерство предупредило граждан о возможных тяжелых последствиях в случае нарушения пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что на всех мероприятиях по случаю праздника необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности, в том числе разжигать праздничный костер вдали от домов, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других возгораемых материалов, не оставлять детей без присмотра у праздничного костра, быть крайне осторожными во время прыжков через костер, контролировать костер до его полного затухания и не оставлять без надзора зажженные свечи.