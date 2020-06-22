МЧС обратилось к гражданам в связи с посещением пляжей

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Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), минимизации ее возможных последствий, принято решение о введении ужесточенного особого карантинного режима с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля в ряде городах и районах республики. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с посещением пляжей в условиях ужесточенного особого карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в связи с соблюдением гражданами правил в период ужесточенного особого карантинного режима с целью предотвращения посещения пляжей гражданами соответствующие силы министерства совместно с Министерством внутренних дел будут осуществлять патрулирование на суше и на катерах в море вдоль побережья Каспийского моря в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также Масаллинском и Джалилабадском районах.

Министерство еще раз призывает граждан строго соблюдать все решения и рекомендации Кабинета Министров Азербайджанской Республики в рамках борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране.