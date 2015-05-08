​МЧС Азербайджана обнародовало официальную информацию о гибели отца и двух его малолетних детей в результате пожара

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обнародовало официальную информацию о гибели отца и двух его малолетних детей в результате пожара. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, в результате пожара полностью сгорели быстровоспламеняющиеся конструкции в двух комнатах площадью 40 кв.м. одноэтажного дома, общей площадью 70 кв.м. по улице Зии Буньядова в городе Гёйчай. В результате осмотра были обнаружены обгоревшие во время пожара трупы Бабаева Азада Мисирхан оглу, 1970 года рождения, а также его детей Ахмедовой Айсу Азад гызы - 2009 года рождения и Ахмедова Ильяса Азад оглу, 2008 года рождения. Распространение пожара было предотвращено.

Пожар был ликвидирован в 08:26 прибывшими на место происшествия пожарниками.