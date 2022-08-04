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МЧС обнародовал информацию о возможной причине взрыва в Хырдалане

МЧС обнародовал информацию о возможной причине взрыва в Хырдалане Вчера взрыв в пятиэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района, по предварительным предположениям, произошел в результате утечки газа в квартире, расположенной на третьем этаже третьего блока пятиэтажки.
Происшествия
4 августа 2022 г. 02:35
МЧС обнародовал информацию о возможной причине взрыва в Хырдалане

Вчера взрыв в пятиэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района, по предварительным предположениям, произошел в результате утечки газа в квартире, расположенной на третьем этаже третьего блока.

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации, при оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв случился в результате утечки газа в квартире, расположенной на третьем этаже третьего блока пятиэтажного дома.

В итоге четыре человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома, на месте были приняты соответствующие меры безопасности.

Соответствующие органы расследуют инцидент.

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