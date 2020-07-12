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МЧС об устранении последствий ливней

МЧС об устранении последствий ливней На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили многочисленные жалобы в связи с затоплением дворов домов, улиц и проспектов на некоторых территориях Гянджи, Шамкирского, Гейгельского и Самухского районов в результате проливных дожд
Происшествия
12 июля 2020 г. 01:32
МЧС об устранении последствий ливней

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили многочисленные жалобы в связи с затоплением дворов домов, улиц и проспектов на некоторых территориях Гянджи, Шамкирского, Гейгельского и Самухского районов в результате проливных дождей, начавших идти со вчерашнего вечера.


Как сообщили Report в МЧС, для устранения последствий ливней в места затопления (Кяпязский и Низаминский районы Гянджи, а также поселок Гюлюстан, село Кенюллю Шамкирского района, поселок Алабашлы Самухского района, поселок Гызылгая и село Учтепе Самухского района) была направлена живая сила и техника Гянджинского регионального центра министерства, Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, проведены работы по откачке воды.


В настоящее время продолжаются меры по откачке воды и другие неотложные мероприятия. 

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Версия на азербайджанском языке FHN-dən yağış sularının dolduğu yerlərlə bağlı açıqlama

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