МЧС об устранении последствий ливней

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили многочисленные жалобы в связи с затоплением дворов домов, улиц и проспектов на некоторых территориях Гянджи, Шамкирского, Гейгельского и Самухского районов в результате проливных дожд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили многочисленные жалобы в связи с затоплением дворов домов, улиц и проспектов на некоторых территориях Гянджи, Шамкирского, Гейгельского и Самухского районов в результате проливных дождей, начавших идти со вчерашнего вечера.



Как сообщили Report в МЧС, для устранения последствий ливней в места затопления (Кяпязский и Низаминский районы Гянджи, а также поселок Гюлюстан, село Кенюллю Шамкирского района, поселок Алабашлы Самухского района, поселок Гызылгая и село Учтепе Самухского района) была направлена живая сила и техника Гянджинского регионального центра министерства, Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, проведены работы по откачке воды.



В настоящее время продолжаются меры по откачке воды и другие неотложные мероприятия.