​​​​​​​МЧС о причине задымления в бакинском метро

Сегодня в 14:32 в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на станции "28 мая" Бакинского метрополитена в результате короткого замыкания.

Сегодня в 14:32 в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на станции "28 мая" Бакинского метрополитена в результате короткого замыкания.

Как сообщили Report в МЧС, к месту происшествия были направлены соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства.

При оценке обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате короткого замыкания произошло локальное задымление электрокабеля при въезде в тоннель метро, и сотрудники метрополитена предотвратили задымление.

В связи с инцидентом соответствующими органами проводится расследование.