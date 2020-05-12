МЧС о деталях пожара в EuroHome

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку, произошедшем вчера ночью.

Как сообщается в поступившей в Report из МЧС информации, 11 мая 2020 года в 22:51 на "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о пожаре на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку: "Спустя 6 минут после звонка, в 22:57 соответствующие силы Государственной противопожарной службы министерства прибыли на место происшествия. Пожар был локализован в 00:30, в 01:30 – полностью потушен. Сгорели 3 300 кв.м. рынка общей площадью около 22 500 кв.м., остальная часть спасена от пожара.

Несмотря на сложность пожара и наличие на территории большого количества легко возгораемых материалов, входящих в высокую группу риска, благодаря оперативному вмешательству пожарных сил и мужеству пожарных, за короткое время удалось локализовать пожар, предотвратить распространение огня на еще большую территорию и избежать более тяжелых последствий.

Наряду с тушением пожара, с целью защиты от пожара имеющихся на рынке материалов, силы МЧС обеспечили их вывод из зоны пожара.

Отметим, что в связи с пожаром на территорию были привлечены в целом 406 человек живой силы и 56 единиц техники Государственной противопожарной службы министерства, Службы спасения особого риска, войск гражданской обороны и Бакинского регионального центра.

Причины пожара выясняются".