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МЧС: Непрерывные осадки нанесли наибольший урон Евлахской центральной больнице

МЧС: Непрерывные осадки нанесли наибольший урон Евлахской центральной больнице В Евлахе непрерывные ливни нанесли наибольший урон центральной больнице.
Происшествия
12 июня 2024 г. 16:08
МЧС: Непрерывные осадки нанесли наибольший урон Евлахской центральной больнице

В Евлахе непрерывные ливни нанесли наибольший урон центральной больнице.

Об этом сотруднику Report сообщил начальник Аранского регионального центра МЧС Рамин Оруджев.

По его словам, продолжающиеся с прошлой ночи интенсивные осадки повлекли за собой серьезные последствия в городе и некоторых селах района:

"В Евлахском районе нанесен ущерб некоторым частным домам и хозяйственным объектам. Селевые потоки снесли мост на магистральной дороге, проходящей через село Нариманабад Евлахского района. В некоторых районах затопило участки дорог, что ограничило передвижение как транспорта, так и пешеходов".

Он также отметил, что на местах задействованы техника и живая сила Исполнительной власти и МЧС, в том числе Гянджинского регионального центра министерства.

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Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: Yağış suları Yevlaxda ən çox mərkəzi xəstəxanaya ziyan vurub

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