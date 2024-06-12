МЧС: Непрерывные осадки нанесли наибольший урон Евлахской центральной больнице

В Евлахе непрерывные ливни нанесли наибольший урон центральной больнице.

В Евлахе непрерывные ливни нанесли наибольший урон центральной больнице.

Об этом сотруднику Report сообщил начальник Аранского регионального центра МЧС Рамин Оруджев.

По его словам, продолжающиеся с прошлой ночи интенсивные осадки повлекли за собой серьезные последствия в городе и некоторых селах района:

"В Евлахском районе нанесен ущерб некоторым частным домам и хозяйственным объектам. Селевые потоки снесли мост на магистральной дороге, проходящей через село Нариманабад Евлахского района. В некоторых районах затопило участки дорог, что ограничило передвижение как транспорта, так и пешеходов".

Он также отметил, что на местах задействованы техника и живая сила Исполнительной власти и МЧС, в том числе Гянджинского регионального центра министерства.