МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе

"Ветреная и жаркая погода создает трудности при тушении пожара".

"Ветреная и жаркая погода создает трудности при тушении пожара".

Об этом командированному в Сиазань сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Пока серьезной угрозы нет. В Сиазани в горной цепи задымлено около 30-40 гектаров. В настоящее время туда привлечено около 300 человек живой силы МЧС".

“Также задействованы самолет-амфибия типа ”BE-200 ÇS" и 3 вертолета авиационного отряда. В общей сложности в северном регионе страны следы пожара обнаружены на площади около 5 тысяч гектаров", - добавил он.