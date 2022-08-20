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МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе

МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе "Ветреная и жаркая погода создает трудности при тушении пожара".
Происшествия
20 августа 2022 г. 13:09
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе

"Ветреная и жаркая погода создает трудности при тушении пожара".

Об этом командированному в Сиазань сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Пока серьезной угрозы нет. В Сиазани в горной цепи задымлено около 30-40 гектаров. В настоящее время туда привлечено около 300 человек живой силы МЧС".

“Также задействованы самолет-амфибия типа ”BE-200 ÇS" и 3 вертолета авиационного отряда. В общей сложности в северном регионе страны следы пожара обнаружены на площади около 5 тысяч гектаров", - добавил он.

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Версия на английском языке Emergency Ministry explains why it takes long to put out fire in northern districts
Версия на азербайджанском языке FHN şimal bölgəsindəki yanğınların gec söndürülməsinin səbəbini açıqlayıb

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