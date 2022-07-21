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МЧС: Найдено тело второй утонувшей накануне в море сестры

МЧС: Найдено тело второй утонувшей накануне в море сестры Тело одной из двух сестер, утонувших вчера в Каспийском море в Баку, было найдено в 11 км от места инцидента.
Происшествия
21 июля 2022 г. 11:25
МЧС: Найдено тело второй утонувшей накануне в море сестры

Тело одной из двух сестер, утонувших вчера в Каспийском море в Баку, было найдено в 11 км от места инцидента.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Тело Абдуллаевой Айсу Асаф гызы, 2008 года рождения, утонувшей в непляжной зоне в поселке Нардаран Сабунчинского района, было найдено сегодня утром водолазами-спасателями Государственной службы управления маломерными судами и спасения на водах МЧС в море примерно в 11 км от места, где она утонула.

"МЧС еще раз обращается к населению и заявляет, что купание в непляжных зонах, а также в ветреную погоду подвергают вашу жизнь опасности", - говорится в информации.

Напомним, что утонувшие вчера в Баку во время купания в Каспийском море 17-летняя Айсель и 15-летняя Айсу Абдуллаевы - дети сотрудника полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Асафа Абдуллаева. Тела обеих сестер извлечены из моря.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda dənizdə boğulmuş bacılardan ikincisinin meyiti batdığı yerdən 11 km aralıda tapılıb

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