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МЧС Нахчывана представлены новые автомобили и оборудование

МЧС Нахчывана представлены новые автомобили и оборудование Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской Автономной Республики (АР) были представлены новые автомобили и оборудование.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 16:57
МЧС Нахчывана представлены новые автомобили и оборудование

Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской Автономной Республики (АР) были представлены новые автомобили и оборудование.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, МЧС предоставлены 1 автомобиль марки ”Nissan Patrol“, 2 автомобиля марки ”Niva Travel“ и 1 автомобиль марки "Газель" с оборудованием для проведения специальных спасательных работ, перевозки грузов и вспомогательных материалов при различных техногенных, природных чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Также министерству было предоставлено 91 тип оборудования различного назначения, включая 5 генераторов мощностью 35, 55, 77 и 90 кВА, противопожарные баллоны различного объема, бытовую технику, комплекты сезонной одежды, специальную форму и т.д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan FHN-ə yeni avtomobillər və avadanlıqlar təqdim edilib

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