МЧС: На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары

На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары.

На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию "112" поступили сигналы по 654 случаям пожаров, 42 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 2 фактам дорожно-транспортных происшествий.

В целом, силами Министерства по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю были спасены 43 человека, из них 7 несовершеннолетних, 3 человека получили травмы, тела 9 человек переданы соответствующим органам.