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МЧС: На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары

МЧС: На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары.
Происшествия
2 июня 2025 г. 10:01
МЧС: На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары

На прошлой неделе было зафиксировано 654 выезда на пожары.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию "112" поступили сигналы по 654 случаям пожаров, 42 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 2 фактам дорожно-транспортных происшествий.

В целом, силами Министерства по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю были спасены 43 человека, из них 7 несовершеннолетних, 3 человека получили травмы, тела 9 человек переданы соответствующим органам.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Ötən həftə 654 yanğına çıxış olub, 9 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib

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