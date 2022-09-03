МЧС: Меры по локализации пожара в Загатале продолжаются

Продолжаются меры по локализации пожара в лесном массиве в высокогорном районе села Юхары Тала Закатальского района.

Продолжаются меры по локализации пожара в лесном массиве в высокогорном районе села Юхары Тала Закатальского района.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечено, что в настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.

Кроме того, ведутся работы по тушению пожаров в Огузском, Габалинском и Исмаиллинском районах.

Напомним, 30 августа в горно-лесистой местности у села Юхары Тала Закатальского района вспыхнул пожар. К тушению огня привлечены соответствующие силы и техника МЧС. 2 сентября лесные пожары начались в Огузском, Габалинском и Исмаиллинском районах.