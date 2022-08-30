МЧС: Лесные пожары в Масаллы могли устроить умышленно

Существует большая вероятность умышленного поджога лесного массива на территории Масаллинского района.

Существует большая вероятность умышленного поджога лесного массива на территории Масаллинского района.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что с целью расследования причин пожара на месте происшествия побывали сотрудники Государственной службы пожарного надзора МЧС. В ходе предварительного расследования были выявлены источники очагов возгорания на различных участках территории, где произошел пожар. Выявленные факты создали серьезные основания для подозрений в умышленном поджоге леса.

Напомним, что 28 августа пожар возник в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района. В результате сгорело около 5 га деревьев и кустарников.