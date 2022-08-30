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МЧС: Лесные пожары в Масаллы могли устроить умышленно

МЧС: Лесные пожары в Масаллы могли устроить умышленно Существует большая вероятность умышленного поджога лесного массива на территории Масаллинского района.
Происшествия
30 августа 2022 г. 11:59
МЧС: Лесные пожары в Масаллы могли устроить умышленно

Существует большая вероятность умышленного поджога лесного массива на территории Масаллинского района.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечено, что с целью расследования причин пожара на месте происшествия побывали сотрудники Государственной службы пожарного надзора МЧС. В ходе предварительного расследования были выявлены источники очагов возгорания на различных участках территории, где произошел пожар. Выявленные факты создали серьезные основания для подозрений в умышленном поджоге леса.

Напомним, что 28 августа пожар возник в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района. В результате сгорело около 5 га деревьев и кустарников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: “Masallıdakı meşə yanğınının qəsdən törədilməsi ehtimalı böyükdür”

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