МЧС: Лесные пожары в Масаллы могли устроить умышленно

Существует большая вероятность умышленного поджога лесного массива на территории Масаллинского района.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечено, что с целью расследования причин пожара на месте происшествия побывали сотрудники Государственной службы пожарного надзора МЧС. В ходе предварительного расследования были выявлены источники очагов возгорания на различных участках территории, где произошел пожар. Выявленные факты создали серьезные основания для подозрений в умышленном поджоге леса.
Напомним, что 28 августа пожар возник в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района. В результате сгорело около 5 га деревьев и кустарников.