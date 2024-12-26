МЧС Казахстана: Опознаны тела 10 погибших в авиакатастрофе под Актау

Опознаны тела 10 жертв крушения самолета у города Актау в Казахстане, среди них тела четырех граждан Азербайджана, трех граждан РФ и трех граждан Казахстана.

Опознаны тела уже 10 жертв крушения самолета у города Актау в Казахстане, среди них четыре гражданина Азербайджана, трое россиян и три казахстанца.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Казахстана.

"Среди них трое граждан Казахстана, трое граждан России и четыре гражданина Азербайджана", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.