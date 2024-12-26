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МЧС Казахстана: Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау

МЧС Казахстана: Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау. Тела 38 погибших, среди которых 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа, доставлены в центр судмедэкспертизы.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 10:26
МЧС Казахстана: Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау

Опознаны тела 7 погибших в авиакатастрофе под Актау. Тела 38 погибших, среди которых 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа, доставлены в центр судмедэкспертизы.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Эксперты также работают с "черным ящиком", который нашли на месте трагедии, где организовано круглосуточное дежурство. Также начали разбирать конструкции потерпевшего крушение самолета Azerbaijan Airlines.

В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета, добавили в МЧС.

Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау.

На телефоны горячей линии и экстренной психологической помощи поступило 1 032 обращения, уточнили в МЧС.

Отметим, что вчера МЧС Казахстана обнародовал список имен погибших граждан страны.

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Версия на английском языке Kazakhstan Emergencies Ministry: Bodies of 7 victims of plane crash near Aktau identified
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan FHN: Aktau yaxınlığındakı təyyarə qəzasında həlak olan 7 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib

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