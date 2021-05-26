МЧС: К тушению пожара в Барде привлекли силы пожарной охраны из других районов

Предотвращено более широкое распространение пожара

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию в связи пожаром в Бардинском районе.

В информации, поступившей из МЧС в Report, говорится:

"26 мая 2021 года на "горячую линию – 112" МЧС поступила информация о пожаре в магазине на территории рынка в селе Гюльоглулар Бардинского района. Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС незамедлительно прибыли на место пожара.

В результате принятых оперативных мер предотвращено более широкое распространение огня.

С учетом уровня сложности пожара, помимо пожарной охраны Бардинского района, на борьбу с огнем были направлены соответствующие силы частей пожарной охраны Евлахского, Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов".