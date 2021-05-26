О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЧС: К тушению пожара в Барде привлекли силы пожарной охраны из других районов

МЧС: К тушению пожара в Барде привлекли силы пожарной охраны из других районов Предотвращено более широкое распространение пожара
Происшествия
26 мая 2021 г. 10:45
МЧС: К тушению пожара в Барде привлекли силы пожарной охраны из других районов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию в связи пожаром в Бардинском районе.

В информации, поступившей из МЧС в Report, говорится:

"26 мая 2021 года на "горячую линию – 112" МЧС поступила информация о пожаре в магазине на территории рынка в селе Гюльоглулар Бардинского района. Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС незамедлительно прибыли на место пожара.

В результате принятых оперативных мер предотвращено более широкое распространение огня.
С учетом уровня сложности пожара, помимо пожарной охраны Бардинского района, на борьбу с огнем были направлены соответствующие силы частей пожарной охраны Евлахского, Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке FHN Bərdədəki yanğının söndürülməsinə 4 rayonun mühafizə hissələrinin qüvvələrini cəlb edib - VİDEO

Самое читаемое

В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi