МЧС: К тушению лесных пожаров привлечено более 1140 человек и 120 единиц техники

К тушению лесных пожаров, продолжающихся в 5 районах Азербайджана, привлечены более 1140 человек и 120 единиц техники.

К тушению лесных пожаров, продолжающихся в 5 районах Азербайджана, привлечено более 1140 человек и 120 единиц техники.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что в северных и северо-западных регионах Азербайджана продолжаются оперативные и неотложные меры по тушению и предотвращению распространения пожаров в лесах и на прилегающих участках.

В мероприятиях по борьбе с пожарами в Шабранском, Габалинском, Губинском, Сиязанском и Хачмазском районах принимают участие свыше 1140 человек из соответствующих государственных структур и 120 единиц техники различного назначения, в том числе самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и 2 вертолета авиационного отряда МЧС.