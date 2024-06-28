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МЧС: Информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лерике не поступало

МЧС: Информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лерике не поступало В Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения на юге страны.
Происшествия
28 июня 2024 г. 08:52
МЧС: Информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения в Лерике не поступало

В Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения на юге страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, 28 июня в 07:43 по местному времени в 27 км к востоку от станции Лерик, на глубине 18 км в Лерикском районе, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

В эпицентре землетрясение ощущалось силой в 5 баллов, в Лерикском, Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском, Джалилабадском районах - 4 балла, в других районах - 3 балла.

К настоящему времени в Министерство чрезвычайных ситуаций не поступало информации о разрушениях или пострадавших после землетрясения", - добавили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Zəlzələ nəticəsində dağıntı və tələfat barədə məlumat daxil olmayıb 

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