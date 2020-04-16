МЧС и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление

Пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и Генпрокуратура распространили совместное заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится:

16 апреля в районе 7 часов поступила информация о взрыве в частном жилом доме жителя села Тезе Алвады Масаллинского района Интигама Гадиева.

В результате мероприятий, проведенных незамедлительно прибывшими на место происшествия подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, из-под обвалов были извлечены 3 человека, включая двух малолетних детей, в целом, пострадавшие 5 человек были направлены в бакинскую городскую клиническую больницу № 5.

Осмотр места происшествия сотрудниками прокуратуры и полиции был проведен с участием специалистов министерств по чрезвычайным ситуациям и энергетики, Производственного объединения "Азеригаз", а также экспертов Центра судмедэкспертизы Министерства юстиции. Врачи Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшим.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

По факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжается стационарное лечение пострадавших.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.