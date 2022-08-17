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МЧС: В Хачмаз доставлен пожарный поезд

МЧС: В Хачмаз доставлен пожарный поезд В северных и северо-западных регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров в лесах и пригородах.
Происшествия
17 августа 2022 г. 19:00
МЧС: В Хачмаз доставлен пожарный поезд

В северных и северо-западных регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров в лесах и пригородах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время ведутся работы по тушению пожаров в Габале, Шабране и Хачмазе. Для эффективного пожаротушения в Хачмаз был доставлен пожарный поезд.

Следует отметить, что операции по тушению пожаров осуществляются в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания.

Противопожарные операции продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Xaçmazda su ehtiyatını təşkil etmək məqsədilə əraziyə yanğın qatarı gətirilib"

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