МЧС: В Хачмаз доставлен пожарный поезд

В северных и северо-западных регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров в лесах и пригородах.

В северных и северо-западных регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров в лесах и пригородах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время ведутся работы по тушению пожаров в Габале, Шабране и Хачмазе. Для эффективного пожаротушения в Хачмаз был доставлен пожарный поезд.

Следует отметить, что операции по тушению пожаров осуществляются в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания.

Противопожарные операции продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.