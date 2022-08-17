МЧС: В Хачмаз доставлен пожарный поезд

В северных и северо-западных регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров в лесах и пригородах.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время ведутся работы по тушению пожаров в Габале, Шабране и Хачмазе. Для эффективного пожаротушения в Хачмаз был доставлен пожарный поезд.
Следует отметить, что операции по тушению пожаров осуществляются в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания.
Противопожарные операции продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.