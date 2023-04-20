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МЧС будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан

МЧС будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан.
Происшествия
20 апреля 2023 г. 12:57
МЧС будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Рамазан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам министерства даны поручения по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан в нерабочие праздничные дни, организации эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.

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Версия на азербайджанском языке FHN Ramazan bayramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

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