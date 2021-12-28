МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме 31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и Новый год.

Как сообщили Report в министерстве, приказ об этом подписал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаладдин Гейдаров.

Структурным подразделениям и ведомствам министерства даны поручения в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, устранения их возможных последствий.