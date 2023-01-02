МЧС Азербайджана: Все квартиры на 17-ом этаже были разрушены

В результате взрыва в жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе все квартиры на 17-ом этаже были разрушены.

В результате взрыва в жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе все квартиры на 17-ом этаже были разрушены.

Как передает Report , об этом журналистам заявил заместитель начальника Государственной службы противопожарной охраны МЧС полковник Акбер Новрузов.

По его словам, причины взрыва выясняются как со стороны МЧС, так и другими правоохранительными органами, ведутся следственные мероприятия.

Он также сообщил, что взрыв повредил входную дверь одной из квартир на 16-ом этаже и лифты, а также нанес ущерб эвакуационным путям выхода из здания.

Отметим, что сегодня примерно в 16 часов на улице Джавадхана в многоэтажном здании произошел взрыв. К месту происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения.