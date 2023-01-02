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МЧС Азербайджана: Все квартиры на 17-ом этаже были разрушены

МЧС Азербайджана: Все квартиры на 17-ом этаже были разрушены В результате взрыва в жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе все квартиры на 17-ом этаже были разрушены.
Происшествия
2 января 2023 г. 18:51
МЧС Азербайджана: Все квартиры на 17-ом этаже были разрушены

В результате взрыва в жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе все квартиры на 17-ом этаже были разрушены.

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель начальника Государственной службы противопожарной охраны МЧС полковник Акбер Новрузов.

По его словам, причины взрыва выясняются как со стороны МЧС, так и другими правоохранительными органами, ведутся следственные мероприятия.

Он также сообщил, что взрыв повредил входную дверь одной из квартир на 16-ом этаже и лифты, а также нанес ущерб эвакуационным путям выхода из здания.

Отметим, что сегодня примерно в 16 часов на улице Джавадхана в многоэтажном здании произошел взрыв. К месту происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

В результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Partlayışın təsirindən hadisənin baş verdiyi mərtəbədə bütün mənzillər tamamilə dağılıb"

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