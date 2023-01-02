МЧС Азербайджана: Все квартиры на 17-ом этаже были разрушены

В результате взрыва в жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе все квартиры на 17-ом этаже были разрушены.
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По его словам, причины взрыва выясняются как со стороны МЧС, так и другими правоохранительными органами, ведутся следственные мероприятия.
Он также сообщил, что взрыв повредил входную дверь одной из квартир на 16-ом этаже и лифты, а также нанес ущерб эвакуационным путям выхода из здания.
Отметим, что сегодня примерно в 16 часов на улице Джавадхана в многоэтажном здании произошел взрыв. К месту происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.
В результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения.