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    ​МЧС Азербайджана спасло человека, пытавшего покончить с собой

    После проведения психологических бесед со стороны сотрудников ведомства гражданин отказался от своего намерения

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана отговорили человека, пытавшегося броситься с моста в Сабунчинском районе столицы, от совершения суицида, сообщает Report со ссылкой на сайт ведомства.

    После получения информации о попытке самоубийства, незамедлительно на место инцидента были привлечены спасательные силы министерства и проинформированы соответствующие структуры.

    Анализ, проведенный в ходе операции, показал, что гражданин пытается покончить жизнь самоубийством, взобравшись на мост.

    После проведения психологических бесед со стороны сотрудников ведомства гражданин отказался от своего намерения и покинул опасную зону.

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