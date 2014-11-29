​МЧС Азербайджана спасло человека, пытавшего покончить с собой

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана отговорили человека, пытавшегося броситься с моста в Сабунчинском районе столицы, от совершения суицида, сообщает Report со ссылкой на сайт ведомства.

После получения информации о попытке самоубийства, незамедлительно на место инцидента были привлечены спасательные силы министерства и проинформированы соответствующие структуры.

Анализ, проведенный в ходе операции, показал, что гражданин пытается покончить жизнь самоубийством, взобравшись на мост.

После проведения психологических бесед со стороны сотрудников ведомства гражданин отказался от своего намерения и покинул опасную зону.