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МЧС Азербайджана приступило к тушению новых пожаров в Мугле

МЧС Азербайджана приступило к тушению новых пожаров в Мугле Пожарные и специальная спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают работу по тушению лесных пожаров, начавшихся в селах Чайхисар и Отманлар Кейджеизского района Муглы.
Происшествия
11 августа 2021 г. 16:29
МЧС Азербайджана приступило к тушению новых пожаров в Мугле

Пожарные и специальная спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают работу по тушению лесных пожаров, начавшихся в селах Чайхисар и Отманлар Кейджеизского района Муглы.

Турецкое бюро Report сообщает, что в целях оперативного предотвращения дальнейшего распространения пожаров в зеленых зонах техника МЧС тушит очаги возгорания, используя ресурсы специально созданных резервуаров для воды и артезианских колодцев.

Пожарные бригады МЧС и специальная бригада спасателей продолжают тушить пожары с помощью спецтехники, вертолетов и живой силы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Ministry of Emergency Situations starts extinguishing new fires in Mugla
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan FHN Muğlada yeni yanğınların söndürülməsinə başlayıb

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