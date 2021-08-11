МЧС Азербайджана приступило к тушению новых пожаров в Мугле

Пожарные и специальная спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают работу по тушению лесных пожаров, начавшихся в селах Чайхисар и Отманлар Кейджеизского района Муглы.

Пожарные и специальная спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают работу по тушению лесных пожаров, начавшихся в селах Чайхисар и Отманлар Кейджеизского района Муглы.

Турецкое бюро Report сообщает, что в целях оперативного предотвращения дальнейшего распространения пожаров в зеленых зонах техника МЧС тушит очаги возгорания, используя ресурсы специально созданных резервуаров для воды и артезианских колодцев.

Пожарные бригады МЧС и специальная бригада спасателей продолжают тушить пожары с помощью спецтехники, вертолетов и живой силы.