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МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий

МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Происшествия
7 января 2022 г. 16:57
МЧС Азербайджана предупредило граждан в связи с ухудшением погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Национальная служба гидрометеорологии предупредила об ожидаемом ухудшении погодных условий и сильном ветре с утра 8 января до утра 9 января на территории страны, в особенности в Баку и на Абшеронском полуострове.

Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара".

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