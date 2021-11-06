МЧС Азербайджана перешло на усиленный режим работы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перешло на усиленный режим работы в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перешло на усиленный режим работы в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Как передает Report, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, структурным подразделениям и структурам министерства были даны соответствующие поручения в целях обеспечения безопасности, жизни и деятельности граждан в связи с праздничными днями, организации работы по оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.