О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с погодными условиями

МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с погодными условиями С учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности
Происшествия
4 мая 2021 г. 15:33
МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

В поступившем в Report из МЧС обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с утра 5 мая, на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, сильный ветер.

В связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с просьбой в целях безопасности не выходить на улицу при сильном ветре без острой необходимости.

Вместе с тем, в случае сильного ветра на улице, рекомендуется избегать строений легкой конструкции и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями. Осторожно передвигаясь, постарайтесь укрыться в подвале ближайшего здания или в прочном здании.

Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: Игнорирование правил представляет угрозу для здоровья!

При опасности звоните "112"!"

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
4 мая 2021 г. 15:12
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi