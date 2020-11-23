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МЧС Азербайджана обратилось к населению

МЧС Азербайджана обратилось к населению В случае выявления у себя или близких симптомов коронавируса (повышение температуры, першение и боль в горле, сухой кашель, одышка) немедленно обращайтесь в скорую помощь
Происшествия
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23 ноября 2020 г. 12:38
МЧС Азербайджана обратилось к населению

Учитывая рост числа случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в последние дни и благоприятные для распространения инфекционных и респираторных заболеваний погодные условия, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает население соблюдать требования особого карантинного режима, установленные на территории нашей страны, и соответствующие правила безопасности для защиты от этого опасного вируса.

Об этом сообщили Report в МЧС Азербайджана.

Так, для того чтобы защитить свое здоровье и обезопасить своих близких достаточно соблюдать три очень простых правила:

- используйте медицинские маски в закрытых местах и на открытом пространстве;

- соблюдайте социальную дистанцию минимум в 2 метра;

- чаще мойте руки с мылом или дезинфицируйте спиртовым раствором.

В случае выявления у себя или близких симптомов коронавируса (повышение температуры, першение и боль в горле, сухой кашель, одышка) немедленно обращайтесь в скорую помощь.

Помните: несоблюдение правил – угроза для нашей жизни!

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Версия на английском языке Ministry of Emergency Situations appeals to population on coronavirus
Версия на азербайджанском языке FHN-dən koronavirus təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət

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