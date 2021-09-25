МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в связи с погодными условиями просит население следовать соответствующим правилам безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в связи с погодными условиями просит население следовать соответствующим правилам безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, до полудня 26 сентября на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер, местами грозы, ливень и град", - говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство призывает держаться подальше от рек и близлежащих территорий. В случае столкновения с подобными ситуациями следует взобраться на высоту.

"Для защиты от молний рекомендуется отсоединить электрическое оборудование от источников питания и не говорить по телефону. Кроме того, находясь на улице, следует сторониться линий электропередач, антенн, не прятаться под деревьями", - указывает МЧС.

Также водителям рекомендуется закрыть окна во время грозы, припарковаться и переждать ее.

Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара.