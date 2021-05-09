МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий.

Как передает Report, министерство в целях безопасности рекомендует не выходить на улицу при сильном ветре без острой необходимости.

"Вместе с тем, в случае сильного ветра, проходя по улице, рекомендуется избегать строений из легких конструкций и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями.

Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

При опасности звоните "112"!", - отмечается в сообщении.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, начиная с сегодняшнего вечера и до 10 мая на территории страны прогнозируются нестабильные погодные условия, в частности, сильный ветер.