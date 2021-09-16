МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидающимися погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидающимися погодными условиями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидающимися погодными условиями.

В поступившем в Report из МЧС обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, с вечера 16 сентября до полудня 18 сентября на территории страны погодные условия изменятся, ожидаются сильный ветер, местами интенсивные дожди, грозы, на некоторых горных реках вероятны кратковременные сели.

В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС обращается к населению с просьбой соблюдать меры безопасности.

Так, в случае сильного ветра на улице, рекомендуется избегать строений легкой конструкции и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями. Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В связи с вероятностью кратковременных селей на некоторых горных реках рекомендуется избегать районы с риском селей, при столкновении с этой опасностью сразу же подниматься на ближайшую высоту.

Из-за опасности, которую представляет молния, рекомендуется отключить от сети электрические приборы, не разговаривать по телефону, на открытом воздухе не приближаться к линиям передач, громоотводам и антеннам и соблюдать другие меры безопасности.

Помните: Игнорирование правил представляет угрозу для здоровья!

В случае опасности звоните "112"!"