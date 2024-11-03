МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой.

Как сообщает Report , в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередачи и высокими деревьями.

МЧС также призывает держаться подальше от территорий, подверженных наводнениям, а при столкновении с этой угрозой немедленно подниматься на возвышенности.

"Во время грозы рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для этого относительно низкое место, а находясь в автомобиле - остановить движение, поднять стекла и ждать завершения грозы", - добавили в ведомстве.