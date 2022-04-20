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МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ухудшением погоды

МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ухудшением погоды Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Происшествия
20 апреля 2022 г. 12:27
МЧС Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ухудшением погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как передает Report, в МЧС сообщили, что согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с полудня сегодняшнего дня и до вечера 21 апреля на территории страны ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы, град, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели и наводнения. С вечера 20 апреля до полудня 21 апреля прогнозируется сильный ветер.

"В связи с ожидаемыми погодными условиями призываем население соблюдать соответствующие правила безопасности.

На ряде территорий, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, а также соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", - говорится в обращении МЧС.

Кроме того, ввиду опасности селей и наводнений в ведомстве призвали держаться подальше от рек и близлежащих к ним территорий.

"Для защиты от молний рекомендуется отсоединить электрическое оборудование от источников питания и не говорить по телефону. Кроме того, находясь на улице, следует сторониться линий электропередач, антенн, не прятаться под деревьями", - отметили в МЧС.

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