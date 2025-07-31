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МЧС Азербайджана напоминает о важности противопожарных мер в жаркую погоду

МЧС Азербайджана напоминает о важности противопожарных мер в жаркую погоду МЧС Азербайджана напомнило о важности противопожарных мер в жаркую погоду
Происшествия
31 июля 2025 г. 13:13
МЧС Азербайджана напоминает о важности противопожарных мер в жаркую погоду

МЧС Азербайджана напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне жаркой и засушливой погоды.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию ведомства, при высокой температуре и отсутствии осадков даже незначительная неосторожность может привести к возгораниям, особенно в открытых пространствах и лесных массивах. Кроме того, в условиях жары растет нагрузка на электросети из-за активного использования бытовых приборов, что увеличивает риск короткого замыкания и пожаров.

Министерство призывает граждан:

- не использовать открытый огонь и не курить вблизи сельхозугодий и мест складирования сена;

- не эксплуатировать неисправную сельхозтехнику на полях;

- не выбрасывать на открытых участках предметы, пропитанные горючими жидкостями, стеклянную тару и осколки;

- не бросать непотушенные сигареты и спички;

- регулярно очищать приусадебные участки и территории предприятий от сухой травы и мусора;

- разводить костры только в специально отведенных для этого местах, очищенных от сухой растительности в радиусе 0,5–1 метра, и не оставлять костер без присмотра;

- не покидать место до полной ликвидации огня — залейте костер водой и присыпьте землей;

- не разводить костры при сильном ветре;

- помнить, что в лесных массивах разведение костров строго запрещено.

В целях предотвращения пожаров по причине перегрузки электросетей МЧС также рекомендует проверять техническое состояние электропроводки, обеспечить устранение обнаруженных неисправностей и избегать одновременного подключения большого количества устройств.

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Версия на азербайджанском языке FHN isti və quru hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

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