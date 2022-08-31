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МЧС: Армяне устроили шесть пожаров в городе Лачыне и окрестностях

МЧС: Армяне устроили шесть пожаров в городе Лачыне и окрестностях В городе Лачыне и его окрестностях зафиксировано 6 пожаров, совершенных армянами.
Происшествия
31 августа 2022 г. 15:09
МЧС: Армяне устроили шесть пожаров в городе Лачыне и окрестностях

В городе Лачыне и его окрестностях зафиксировано 6 пожаров, совершенных армянами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с возвращением города Лачына, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана, на эти территории были направлены подразделения МЧС для своевременного предотвращения провокаций, в том числе пожаров, учиненных незаконно поселившимися в этих населенных пунктах армянскими вандалами, которые, покидая эти земли, сжигали дома и леса.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС пожары были потушены, предотвращено распространение огня.

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Версия на английском языке Armenians set six fires in Lachin city and surrounding areas - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Laçın şəhəri və ətraf ərazilərdə 6 yanğın hadisəsi törədib - RƏSMİ

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